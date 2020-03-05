Маленький носорог в Королевском зоопарке нидерландского Арнема вышел на первую прогулку

На первую прогулку в сопровождении родителей вышел детеныш носорога с квадратными губами. Он живет в Королевском зоопарке нидерландского города Арнем. Зверинец неслучайно называют одним из лучших в содержании носорогов в Европе. Разводить этих крупных млекопитающих в неволе достаточно сложно: большинство представителей вида бесплодны. А этот малыш стал 11-м рожденным в Арнеме с 1998 года. Носороги с квадратными губами считаются наиболее социальными - они, как видно, не прочь познакомиться с соседями.