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Мали обвиняет Украину в подготовке боевиков
В Мали заявили о подготовке террористов украинскими инструкторами. Отмечается, что лагеря где обучают боевиков, находятся на территории Мавритании. Подготовленные люди разъезжаются по разным регионам Африки, где принимают активное участие в антиправительственной повстанческой деятельности.
Власти Мали решили официально заявить об украинском следе в региональной экстремистской активности в связи с недавним нападением мятежников-туарегов на правительственные отряды. В Киеве свою причастность к этой атаке даже не стали скрывать, что многократно подтвердили представители украинских спецслужб.
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