В Мали заявили о подготовке террористов украинскими инструкторами. Отмечается, что лагеря где обучают боевиков, находятся на территории Мавритании. Подготовленные люди разъезжаются по разным регионам Африки, где принимают активное участие в антиправительственной повстанческой деятельности.

Власти Мали решили официально заявить об украинском следе в региональной экстремистской активности в связи с недавним нападением мятежников-туарегов на правительственные отряды. В Киеве свою причастность к этой атаке даже не стали скрывать, что многократно подтвердили представители украинских спецслужб.