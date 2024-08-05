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Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передаетРИА Новостисо ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной", - говорится в сообщении.
На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
Фото: АР
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