Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передаетРИА Новостисо ссылкой на агентство Франс Пресс.



"Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной", - говорится в сообщении.



На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.



Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.



Фото: АР

