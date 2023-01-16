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Малоимущие британцы подались в священники
Оригинальный способ уйти от кризиса стоимости жизни придумали в Великобритании. Как пишут местные СМИ, в стране резко возросло число желающих присоединиться к духовенству. Смекалистые британцы обнаружили, что если стать викарием, то можно рассчитывать не только на духовную, но и вполне материальную пищу. К числу привилегий священников относятся налоговые льготы, полностью оплаченное жилье и даже бесплатные пирожные к чаю. Правительственная статистика показывает, что с 2016 года число претендентов в священники возросло и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в этом году. Что неудивительно, рецессия в Великобритании продолжает усугубляться с каждым месяцем.
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