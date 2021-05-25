3.66 BYN
Мальта стала первой страной, объявившей о достижении коллективного иммунитета против COVID-19
Число зараженных коронавирусом с начала пандемии - почти 168 млн. В целях скорейшего возвращения к привычной жизни страны стремятся наращивать темпы вакцинации. Первой страной, объявившей о достижении коллективного иммунитета, стала Мальта. В стране привиты более 40 % населения. Однако в других регионах дела не столь благополучны: ухудшается эпидситуация в Латинской Америке. В Аргентине число заболевших превысило 3 млн, в Бразилии коронавирус затронул уже свыше 16 млн.
В Индии зафиксировали более 300 тыс. летальных случаев, связанных с COVID. Кроме коронавируса, в стране распространяется опасное грибковое заболевание: уже выявлено три его вида.
В Таиланде власти пошли на крайние меры. Несколько деревень, где была выявлена вспышка южноафриканского штамма коронавируса, закрыли на карантин, а для верности оградили колючей проволокой.