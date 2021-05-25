Мальта стала первой страной, объявившей о достижении коллективного иммунитета против COVID-19

Число зараженных коронавирусом с начала пандемии - почти 168 млн. В целях скорейшего возвращения к привычной жизни страны стремятся наращивать темпы вакцинации. Первой страной, объявившей о достижении коллективного иммунитета, стала Мальта. В стране привиты более 40 % населения. Однако в других регионах дела не столь благополучны: ухудшается эпидситуация в Латинской Америке. В Аргентине число заболевших превысило 3 млн, в Бразилии коронавирус затронул уже свыше 16 млн.