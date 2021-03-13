В Британии от церковных традиций начинают отказываться. Манчестерский университет решил применять только гендерно-нейтральные термины вместо слов, которые обозначают пол человека. Так, сотрудники учреждения образования получили инструкцию, в которой советуется вместо слов "мать" и "отец" использовать "родитель" или "опекун". "Муж" и "жена" предлагается заменить на "партнер". К слову, такие предложения на Западе не в новинку. Еще в начале этого года похожее обращение планировали ввести и в конгрессе США.