Манифестанты заблокировали здание полиции в центре Еревана

Неспокойно и в Армении. Тысячи человек вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Многочисленная колонна протестующих парализовала автомобильное движение. Полиция задержала более полусотни активистов.



Манифестанты заблокировали и здание полиции. Они призвали силовиков присоединиться к протесту. Напомним, акции в стране продолжаются с ноября, когда Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Его оппоненты считают, что таким образом премьер просто признал поражение.



