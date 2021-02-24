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Манифестанты заблокировали здание полиции в центре Еревана

Неспокойно и в Армении. Тысячи человек вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Многочисленная колонна протестующих парализовала автомобильное движение. Полиция задержала более полусотни активистов.

Манифестанты заблокировали и здание полиции. Они призвали силовиков присоединиться к протесту. Напомним, акции в стране продолжаются с ноября, когда Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Его оппоненты считают, что таким образом премьер просто признал поражение.

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