Манхэттен остался без света

Масштабное отключение электричества произошло в самом центре Нью-Йорка и, по самым скромным подсчетам, затронуло 60 000 жителей. Причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции. Пока неполадки устраняли, центр мегаполиса выпал из привычного ритма жизни. Поезда в метро ходили с перебоями, не работали светофоры, отключилась рекламная иллюминация на Таймс-сквер. На Бродвее пришлось прервать десятки спектаклей. Примечательно, что отключение случилось в годовщину масштабного нью-йоркского сбоя в электроснабжении, который произошел 42 года назад. По последним данным, подача света в городе восстановлена.