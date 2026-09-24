Манойло: Fox News начал готовить почву для размежевания с Трампом

Эксперты связывают такие действия Трампа с тем, что владельцы крупных медиа разочаровались в политическом курсе президента.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Судя по тому, что Fox News начал его критиковать и тоже присоединился к плеяде телеканалов, которые всегда стояли во враждебной позиции по отношению к Трампу, это говорит о том, что у Трампа, видимо, снова обострились отношения с Республиканской партией, в первую очередь с теми лицами, которым эта партия принадлежит на правах собственности. А это семейство Бушей. Конфликт у Трампа с Бушами всегда был. Буши, которые рассматривают Республиканскую партию как свой личный актив, в том числе и бизнес-актив, потому что политика и бизнес в Соединенных Штатах - это две стороны одной медали. Буши, видимо, собираются дистанцироваться от Трампа, и телеканал Fox News, по всей видимости, уже начал готовить почву вот для этого размежевания: о том, что мухи отдельно, котлеты отдельно, Трамп отдельно, Республиканская партия отдельно, и Трамп - это не Республиканская партия. Также говорят о том, что есть определенные процессы брожения и раскола даже в поле сторонников Трампа. В частности, есть определенные проблемы с единством в движении MAGA, а это глубинная Америка. То есть Трамп теряет поддержку и глубинной Америки тоже. Но списывать со счетов его рано".