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Манойло: Не исключено, что теракты в Дагестане координировали из Украины
В Махачкале и Дербенте 23 июня произошли теракты. Дата нападений выбрана не случайно - в этот день был важный для верующих праздник - День Святой Троицы. Боевики действовали из разных ячеек, но не исключено, что у них один координатор, который находится за пределами России. Возможно, в Украине. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
Боевики были подготовлены, потому что они хорошо держали сектора обстрела, действовали в парах, двойками, а этому невозможно научиться спонтанно. Кто-то их наверняка готовил. Боевики, которые действовали с открытыми лицами, нагло, по всей видимости, были уверены в своей безнаказанности и в том, что они уйдут после того, как совершат этот террористический акт.
"Нападение террористов в Дагестане очень напоминает атаку на Дагестан, которую много лет назад предприняли террористы во главе с Басаевым и Хаттабом, тем самым бросив вызов федеральному правительству, - отметил политолог. - Сейчас было то же самое. Это может быть и операция, которая координировалась из единого центра, где-то за пределами РФ. Например, на территории Украины".
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