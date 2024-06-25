Манойло: Не исключено, что теракты в Дагестане координировали из Украины

Боевики были подготовлены, потому что они хорошо держали сектора обстрела, действовали в парах, двойками, а этому невозможно научиться спонтанно. Кто-то их наверняка готовил. Боевики, которые действовали с открытыми лицами, нагло, по всей видимости, были уверены в своей безнаказанности и в том, что они уйдут после того, как совершат этот террористический акт.

Андрей Манойло