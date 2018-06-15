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Марадона посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии

Не обходится мундиаль без курьезов. Матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии посетил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона - ныне председатель правления брестского "Динамо". По окончании игры он отправился на парковку, но не смог туда попасть, сотрудники ОМОН не узнали чемпиона мира 86-го года и не пропускали его. Об этом сообщил в Twitter журналист агентства "Р-Спорт" Семен Галькевич.

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