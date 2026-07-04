Марафон "Города-герои - города Героев" завершился в Москве

В Москве торжественно завершился двухнедельный марафон "Города-герои-города Героев", который объединил сразу две важные даты для белорусов и россиян. 3 Июля - День Независимости Беларуси и День создания народного ополчения Советского Союза.

7 дивизий московского народного ополчения в 1943-1944 годах участвовали в освобождении Беларуси. 4 из них были удостоены почетного звания - Брестская, Бобруйская, Городокская и Лиозненско-Витебская.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):

"Впервые в этом году на площади Победы в городе-герое Минске мы давали старт нашему марафону по территории Беларуси. Действительно, наши цели достигнуты. Мы продолжаем работать, открывается новая страница - страница 2027 года. В этом году количество регионов увеличилось, количество участников превысило 100 тыс. человек. Пройдено более 13 тыс. км".

Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС (Россия):

"Мы гордимся Беларусью в первую очередь потому, что это единственная из бывших советских республик, которая отмечает свой День Независимости в день освобождения от нацистских полчищ, пытавшихся всех нас поработить. Удивительно, но 3 июля - это и День Независимости Беларуси, и день начала формирования добровольческих отрядов в Москве после известного обращения, которое начиналось словами "Братья и сестры". Это великий день, когда чудом совпали два очень знаковых для нас события. Поэтому я вас от всей души поздравляю, дорогие братья. Мы будем вместе охранять свою правду и защищать общую историю от тех посягательств, которые наблюдаем практически каждый день. Защитим!"

Напомним, что марафон "Города-герои - города Героев" состоял из трех маршрутов - Северный, Южный и Западный. Последний прошел по территории Беларуси. Экипажи посетили Брест, Барановичи, Бобруйск, Гомель, Витебск и Смоленск.