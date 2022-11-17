Маразм крепчает! В Литве работникам грозит увольнение за посещение Беларуси

Литва зачем-то возводит заборы в общении соседей. Власти страны перешли от убеждения к принуждению в давлении на своих граждан, которые посещают по безвизу Беларусь. Как пишут прибалтийские СМИ, госструктурам отдан приказ не принимать на работу людей, в паспортах которых есть штамп о нескольких пересечениях границы. Если же речь идет о действительном сотруднике учреждения, то его лишают премий, а в очереди на увольнение он становится первым. Но подобные репрессии литовцев не останавливают: по данным погранкомитета Беларуси, только за минувшую неделю нашу страну посетили без визы 9 200 граждан ЕС. Большинство интересовали дешевые продукты и автомобильное топливо.