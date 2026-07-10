Марин Ле Пен - главный фаворит выборов президента Франции

Лидер французских правых Марин Ле Пен, сразу после того, как парижский суд смягчил ей наказание, стала фаворитом политических рейтингов.

Выборы президента пройдут в стране в апреле 2027 года. Агитационная кампания еще не стартовала, а потому главные политические силы не определились окончательно со своими кандидатами.



Однако даже самые яркие представители левых и центристских партий, как показывают опросы, проигрывают Ле Пен. Она получает около 55 % голосов, если судьба ее сведет во втором туре с Эдуардом Филиппом и Габриэлем Атталем.

Впрочем, парижский суд сохранил властям возможность в любой момент снять Ле Пен с дистанции - ей назначен условный срок заключения, который всегда можно превратить в реальный.