Никакого ядерного зонтика для Европы - с такой позицией выступили кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и партия "Национальное объединение". Политик последовательно критикует инициативы по расширению ядерного сотрудничества с европейскими союзниками. По ее словам, решение о применении ядерного оружия нельзя делегировать или превращать в инструмент европейской интеграции.

Марин Ле Пен, депутат парламента Франции: "Ядерные силы Франции - это французские силы. Они останутся французскими, и мы не будем делиться ими ни с кем, потому что они принадлежат французскому народу".

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить ядерный арсенал Франции и расширить ее участие в обеспечении безопасности Европы. План "передового сдерживания" предусматривает размещение ядерных истребителей "Рафаль" в европейских странах и развитие совместной оборонной инфраструктуры. О своем желании присоединиться уже заявили Финляндия, Норвегия, Германия, Польша и Литва.