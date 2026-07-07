Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Политику смягчили приговор по делу о растрате средств Европарламента.

Напомним, в 2025-м Ле Пен приговорили к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам ограничения свободы. Политика признали виновной в создании системы, которая позволяла оплачивать из еврофондов услуги сотрудников ее партии.

7 июля апелляционный суд смягчил приговор Ле Пен. Срок уменьшили до 3 лет. Суд также сократил период запрета на участие в выборах до 15 месяцев. Это позволит ей выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции в следующей электоральной кампании.

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