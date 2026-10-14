Марин Ле Пен выступила против членства Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз равносильно экономическому самоубийству для всего объединения. Об этом в интервью Financial Times заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и масштабными финансовыми издержками.

Французский политик также усомнилась, что страна продолжит выделять средства Киеву из бюджета ЕС в случае ее победы на выборах. Она заявила, что Франция больше не может позволить себе такую поддержку, а также подвергла критике энергетическое противостояние Европы с Москвой.