Кровь на асфальте, слезоточивый газ, крики и слезы испуганных, избитых и покалеченных детей - это не кадры из триллера, а реальность в которую окунулась сегодняшняя Франция. Режим Макрона с дубиной расправляется с несогласными. Жуткие кадры, которые приходят из городов пятой республики, просто шокируют и не могут оставить равнодушными. Правда, если только ты не брюссельский чиновник.

Официальный представитель МИД России подвергла жесткой критике молчание европейцев - на фоне разгона протестов школьников во Франции. Дипломат обратила внимание на полное отсутствие реакции со стороны главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая регулярно выступает с заявлениями о правах человека.

Захарова призвала Брюссель незамедлительно дать правовую оценку действиям французских силовиков в отношении мирных демонстрантов, включая школьников и студентов.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"А где Кая Каллас? Вот кто-нибудь её может разбудить? Ткнуть там палкой? Позвонить в звоночек? Может быть, просто сказать на ухо слово «Россия»? Может быть, она на это как-то возбуждается? Где они, так сказать, в своём Брюсселе, в этих своих ПАССЕ? Где они все? Вот это их звёздный час. Вот всё сошлось, наконец, как они любят. У них. Я хочу услышать хотя бы один раз заявление, про то, как нельзя мирных, безоружных, я бы прямо сказала, даже детей, школьников, студентов вот так кантовать".

По мнению Захаровой, избирательное молчание европейских структур в момент массового применения полицией силы и слезоточивого газа наглядно демонстрирует политику двойных стандартов.