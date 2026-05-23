В Старобельске Луганской Народной Республики продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, Киев нанес удар по спящим детям в общежитие местного колледжа. Число погибших выросло до 18, пострадавших - не менее 60. Возбуждено уголовное дело о теракте. Отмечается, что во время спасательной операции Киев предпринимает попытки повторно атаковать разрушенное общежитие.

Накануне по инициативе Москвы состоялось заседание Совбеза ООН. Постпред России Небензя обвинил страны Запада в лицемерии и двойных стандартах в освещении тем, касающихся гибели детей и мирных граждан в украинском конфликте. Он отметил, что европейские представители, выступая на заседании, даже не упомянули о Старобельске. Некоторым хватило наглости упрекнуть Москву якобы во лжи.

Представительница Латвии назвала новость о ракетном ударе "провокацией" и "кремлевской дезинформацией". В ответ МИД России решил организовать иностранным СМИ посещение места удара ВСУ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"В связи с откровенной ложью, распространенной в Совбезе ООН западниками, в частности, потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии".

Желание приехать изъявили многие, однако нашлись и те, кому запретили показывать украинскую атаку на детей. По словам представителя МИД Марии Захаровой, такой запрет для японских корреспондентов вынес Токио.