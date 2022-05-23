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Мария Захарова заявила, что киевский режим легализует де-факто захват Украины
Президент Зеленский внес в Верховную раду весьма неоднозначный законопроект: наделить поляков в Украине равными правами с украинскими гражданами. Если документ примут, поляки смогут избираться в украинские структуры власти и получат доступ к госсекретам. Кроме того, польская полиция будет вводиться на территорию Украины для поддержания порядка. Президент Польши Дуда охотно пообещал внести аналогичный законопроект в польский парламент. Эксперты справедливо замечают, что подобные юридические новации - законодательное основание для оккупации и аннексии.
Понимает ли Зеленский, чем обернется патрулирование украинских городов националистически настроенными польскими полицейскими? Киевский режим, утверждая особые права граждан Польши, передает им права на свои территории и легализует тем самым де-факто захват Украины, констатировала представитель МИД России Мария Захарова.
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