Марокко накрыли невероятной силы метели, местные дороги превратились в болота

На календаре зима. И если белорусы в декабре и начале января практически не видели снега в стране, то Марокко и некоторые соседние регионы Северной Африки накрыли невероятной силы метели.

Температура здесь с плюсом, поэтому снег быстро тает, но при этом его слишком много. В итоге местные дороги превратились в слякотные болота, по большинству из них невозможно проехать.