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Марокко накрыли невероятной силы метели, местные дороги превратились в болота

На календаре зима. И если белорусы в декабре и начале января практически не видели снега в стране, то Марокко и некоторые соседние регионы Северной Африки накрыли невероятной силы метели.

Температура здесь с плюсом, поэтому снег быстро тает, но при этом его слишком много. В итоге местные дороги превратились в слякотные болота,  по большинству из них невозможно проехать.

По данным метеорологов, ничего подобного здесь не было уже полвека.

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