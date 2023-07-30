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Марокко отмечает День трона
Беларусь рассматривает Марокко в качестве перспективного партнера в Северной Африке. Сегодня королевство отмечает День трона.
С национальным праздником короля Марокко Мохаммеда VI поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил заинтересованность в углублении политического диалога, увеличении товарооборота, активизации сотрудничества в отраслях промышленности, нефтехимии, науки, образования, сельского хозяйства и продовольствия. Минск готов оказать поддержку любым перспективным инициативам, направленным на расширение связей с Марокко.
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