

Бунты добрались до Италии. Начинавшийся мирно марш против роста стоимости жизни и военных расходов мгновенно превратился в настоящий хаос. Толпу разгоняли тяжелыми водометами, слезоточивым газом и дубинками. Спецназ штурмом зачищал знаменитую люксовую галерею Виктора Эммануила.

По данным прессы, в Милане пострадали свыше 20 человек. Итальянское агентство LaPresse подтвердило жесткое задержание около 50 участников протестов, среди них много несовершеннолетних.

Впрочем, вместо того чтобы решать реальные проблемы людей, оказавшихся в экономическом кризисе, власть в Риме пошла по проверенному пути поиска виноватых. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поспешила выступить в соцсетях с резким осуждением. Всю вину за уличный хаос она переложила на оппонентов, обвинив оппозицию и потребовав от нее прекратить "раздувать пламя".