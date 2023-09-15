"Марш гнева" в Варшаве, замминистра иностранных дел Польши перерезал себе вены

Польские бюджетники вышли на "марш гнева" против канцелярии премьер-министра с требованием повышения зарплат. Среди митингующих сотрудники прокуратуры, судов, управления социального страхования, полиции, учреждений культуры, пожарные и учителя. Манифестанты возмущены тем, что правительство Дуды обращается с чиновниками как с дешевой рабочей силой. "Чиновник не раб!" - скандируют тысячи участников марша.

У правящей партии "Право и справедливость" свои реваншистские планы и расчеты на колоссальные заработки. Американский военно-промышленный концерн Lock-heed Martin открыл на территории Польши (в городе Мелец) завод по производству американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс". По заявлению вице-президента компании, "производимые установки дают возможность нанести сильный и очень точный удар. И это показали в Украине".

Чтобы удержаться в удобных креслах, необходимо расчистить политическое поле. Парламентские выборы в Польшееще не начались, но уже окрашены кровью. Сдвинутый с польской политической доски замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик перерезал себе вены и оставил предсмертную записку. Чиновник срочно доставлен в больницу. В записке он обвиняет в коррупции какого-то человека, которому он доверился. Вавжика отправили в отставку якобы за подготовку плана облегченной выдачи виз временным работникам из двадцати стран, что могло привести к въезду в Польшу до 400 тысяч иностранцев. Он обвинен в коррупции. Глава польского МИД объявил сегодня о проведении чрезвычайного аудита всех своих консульств за рубежом.