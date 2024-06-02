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"Марш мира" в преддверии выборов в Европарламент прошел в Венгрии

В Будапеште настойчиво звучат призывы к миру. В преддверии выборов в Евросоюзе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад прекратить оказывать военную поддержку киевскому режиму.

Мы не покинем свои дома, отправляясь на восток в третий раз. Мы не пойдем снова на русский фронт, мы там уже были. Нам нечего там делать. Мы говорим "нет" плану, которым движут деньги. Деньги, которые зарабатывают на украинском конфликте. Все это спланировано мировыми державами. Отказ от мира означает смертельный контракт для Киева. Хотим ли мы отдать венгерскую кровь Украине? Нет, не хотим.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан уверен: если удастся создать в Европарламенте устойчивое большинство тех, кто против реализации опасных планов НАТО, то война на востоке Европы будет остановлена.

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