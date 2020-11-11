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Марш независимости в Польше: полиция применила оружие и слезоточивый газ
Массовый нелегальный марш независимости в Польше
Несмотря на жесткий запрет властей, поляки сегодня массово вышли на ежегодную акцию под эгидой националистических и ультраправых организаций. В центре польской столицы собрались десятки тысяч противников политики действующего правительства с флагами Польши, файерами и петардами. Участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К ним присоединились автомобилисты, байкеры и велосипедисты. Полиция заведомо была приведена в состояние максимальной боеготовности. Но, как и ожидалось, беспорядков избежать не удалось.
Впереди неспокойная ночь. Спусковым крючком взрыва народного негодования в Польше стал закон о фактическом запрете абортов. Но даже дальнейшие обещания правительства ослабить запрет эффекта не дали. Люди возмущены и тем, как власти не справляются с пандемией, и колоссальными убытками от карантина. Словом, поляки пользуются любым поводом для организации массовых протестов с требованием отставки правительства. Так что сейчас властям есть с чем разбираться у себя вместо того, чтобы лезть во внутренние дела соседей.
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