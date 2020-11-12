Марш независимости в Польше: столкновения с полицией, погромы, грабежи

Неутешительные итоги Марша независимости подводят власти Польши. Десятки тысяч протестующих, которые накануне устроили запрещенное шествие, в этом году проявили особую агрессивность. Были столкновения с полицией, погромы, грабежи, пожары. Таково лицо нынешней Польши. В ход пошли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, гладкоствольное оружие. Задержаны не менее 300 человек. Как заявили в полиции, около 40 задержаний связаны с совершенными преступлениями (в том числе нарушение неприкосновенности полицейских, оскорбление стражей порядка, кража, наличие наркотиков, участие в нелегальном собрании). Пока дела возбуждены в отношении 36 нарушителей.



А ведь два года назад президент Анджей Дуда сам посещал Марш независимости и позиционировал его как патриотическое мероприятие. Однако пылающая Варшава в этом году - яркое проявление масштабного народного негодования и антиправительственный бунт. При этом, если белорусские протесты премьер Моравецкий приветствовал как "жажду полной свободы и демократии", то о своих протестантах заявил: «Эти акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы". Безусловно, насчет недопустимости таких действий сложно не согласиться. Но, видимо, полякам другого уже не остается. А как еще продемонстрировать Дуде и Качиньскому мнение по поводу их политики?