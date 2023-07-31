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Марш против поставок оружия Киеву прошел в Амстердаме

За мир и против поставок оружия Украине прошли маршем сотни человек в Амстердаме. Участники акции несли белые флаги и российский триколор, а также провели пресс-конференцию, на которой резко осудили действия голландских властей, продолжающих направлять различную военную технику и снаряжение киевским властям.

По словам организаторов, правительство продолжает оружейную накачку Киева, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают - большинство населения страны не поддерживает эти действия.

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