Марш против поставок оружия Киеву прошел в Амстердаме

За мир и против поставок оружия Украине прошли маршем сотни человек в Амстердаме. Участники акции несли белые флаги и российский триколор, а также провели пресс-конференцию, на которой резко осудили действия голландских властей, продолжающих направлять различную военную технику и снаряжение киевским властям.