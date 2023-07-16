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Марш в память о жертвах Волынской резни прошел в Польше
В польском Пшемысле состоялся марш в память о жертвах массовых убийств на Волыни, совершенных в 1943 году. Участники акции прошли по улицам города с венками и цветами, а также национальными флагами, транспарантами и крестами с названиями деревень, где произошли зверства.
Завершилась акция на местном кладбище. Там у памятника жертвам массовых убийств на Волыни была отслужена католическая месса.
Напомним, Волынская резня была организована украинскими националистами во главе со Степаном Бандерой. Цель массовых убийств, как задокументировано на второй конференции националистической организации, состояла в том, чтобы вычистить всех неукраинцев из украинского государства.
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