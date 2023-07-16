Марш в память о жертвах Волынской резни прошел в Польше

В польском Пшемысле состоялся марш в память о жертвах массовых убийств на Волыни, совершенных в 1943 году. Участники акции прошли по улицам города с венками и цветами, а также национальными флагами, транспарантами и крестами с названиями деревень, где произошли зверства.

Завершилась акция на местном кладбище. Там у памятника жертвам массовых убийств на Волыни была отслужена католическая месса.