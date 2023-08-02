Марши недовольства прошли в Бразилии и Аргентине

В Аргентине тысячи людей вышли на марш против реформы добычи полезных ископаемых. Транснациональные компании владеют подавляющей долей в этом секторе, в то время как простой народ не может свести концы с концами. Богатые компании, чтобы вести свой бизнес, через местное управление забирают землю у коренных народов, а произведенную продукцию за бесценок вывозят из страны вместе с национальным капиталом.

