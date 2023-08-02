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Марши недовольства прошли в Бразилии и Аргентине
В Аргентине тысячи людей вышли на марш против реформы добычи полезных ископаемых. Транснациональные компании владеют подавляющей долей в этом секторе, в то время как простой народ не может свести концы с концами. Богатые компании, чтобы вести свой бизнес, через местное управление забирают землю у коренных народов, а произведенную продукцию за бесценок вывозят из страны вместе с национальным капиталом.
Недовольство властями прослеживается и в Бразилии. Толпы профсоюзных активистов возле Центрального банка в Сан-Паулу провели митинг против высоких процентных ставок и требовали защиты прав рабочих. Процентная ставка, которая уже составляет около 14 %, работает лишь на благо власть имущих. Для всех остальных ситуация грозит сокращением занятости, а также производства.
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