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Марсоход "Персеверанс" планируют сегодня приземлить на поверхность Красной планеты
Специалисты НАСА считают, что через несколько часов на небесном объекте будут благоприятные условия для приземления. Операция остается самой сложной и опасной частью миссии. В случае, если посадка окажется удачной, космический аппарат будет искать в грунте свидетельства существования живых организмов на планете.
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