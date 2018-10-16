Мартин Сайдик: Возросло число нарушения режима прекращения огня

Срочные меры по долговременному разведению огня, недопустимость минометных обстрелов гражданских объектов и обмен пленными. Такой спектр вопросов обсудили сегодня участники очередного заседания трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины.

На прошлой неделе в результате минометного обстрела поселка Марьевка погибли мать и ее 17-летняя дочь. Всего же, по данным ОБСЕ, в Донбассе погибло более 10 тысяч мирных жителей.