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Мартин Сайдик: Возросло число нарушения режима прекращения огня
Срочные меры по долговременному разведению огня, недопустимость минометных обстрелов гражданских объектов и обмен пленными. Такой спектр вопросов обсудили сегодня участники очередного заседания трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины.
На прошлой неделе в результате минометного обстрела поселка Марьевка погибли мать и ее 17-летняя дочь. Всего же, по данным ОБСЕ, в Донбассе погибло более 10 тысяч мирных жителей.
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