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MARUV отказалась представлять Украину на "Евровидении" в Израиле
Настоящий скандал разгорается в Украине вокруг финала национального отбора кандидатов на участие в "Евровидении". Кто будет представлять страну и будет ли вообще, пока неясно. Дело в том, что у победителя отбора - певицы MARUV - запланированы гастроли в России. Ее продюсерам теперь придется определиться, что для них важнее: выступать за Украину в Израиле или отправлять свою солистку гастролировать. Главным критерием отбора участников стали не их вокальные данные, а ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Дошло до слез.Организаторы "Евровидения" следят за ситуацией и отмечают, что конкурс не должен быть политизирован.
И как только что стало известно, певицаMARUVотказалась от участия в шоу, объяснив на своей страничке в соцсетях, что не пришла к соглашению с национальным вещателем. "Я - музыкант, а не бита на политической арене", - заявилаMARUV.
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