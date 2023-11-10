Машины против преступников! В Лос-Анджелесе робот-полицейский произвел первое в истории задержание

В Лос-Анджелесе робот-полицейский произвел первое в истории человечества задержание. В экстренные службы поступил звонок, что в одном из автобусов едет вооруженный мужчина. Транспортное средство было остановлено и внутрь запустили робота-пса: подозреваемый решил сдаться.

В итоге все обошлось. Арест не перерос в перестрелку. Однако и к такому развитию событий робот-пес был готов: он вооружен винтовкой. А вот имеет ли он право применить огнестрельное оружие, пока еще вызывает споры у юристов. Однако в практическом плане вопрос решен: роботу разрешено стрелять, а уж был ли огонь открыт законно, потом должен решить суд.