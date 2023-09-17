Машины с российскими номерами перестали пускать в Польшу

Варшава пришла к решению запретить въезд к себе в страну машин с российскими номерами. Такая мера вступила в силу сегодня. Глава МВД Польши заявил, что запрет относится к коммерческим, а также частным перевозкам вне зависимости от гражданства владельца автомобиля. Ранее такие меры уже ввели Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.