Маск готов снять технические ограничения на использование Starlink для ударов по России

Илон Маск фактически дал зеленый свет на использование своей спутниковой сети Starlink для ударов украинских дронов вглубь России. Однако переложил окончательную санкцию на власти США.

По информации издания Financial Times, в разговоре с бывшим украинским министром обороны миллиардер подтвердил готовность снять технические ограничения, но четко дал понять, что отмашку должен дать Белый дом.

Американский бизнес не против расширения масштабов конфликта, однако пытается скрыть свое прямое участие за формальным согласованием политических процедур в Вашингтоне.

Фото ТАСС