Миллиардер Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию - всем известный USAID - годами работало как машина для организации цветных революций и свержения неугодных правительств по всему миру. В том числе и в Грузии.

По обнародованным данным, с 2008 года Тбилиси получил по линии агентства больше миллиарда долларов, из них 26 млн пошли напрямую на "выборы и политические процессы". Когда же власти попытались обязать НПО раскрыть спонсоров, эта сеть вывела людей на массовые протесты.

В МИД Грузии уже отреагировали: глава ведомства Бочоришвили заявила, что Тбилиси первым в мире открыто заговорил о деструктивной роли американских фондов.