Маск указал на демографический кризис в западных странах

Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию, заявил Илон Маск. Американский бизнесмен отметил в соцсети X, что в 21 стране ЕС смертность уже превышает рождаемость. Так предприниматель прокомментировал свежую статистику ООН.

Маск убежден, что при сохранении текущих тенденций западные нации находятся на прямом пути к полному исчезновению. Согласно анализу, худшие показатели у Южной Кореи, Японии, Италии и Испании.