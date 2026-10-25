Маск заблокировал Украине доступ к Starlink для наведения ударных дронов

Илон Маск заблокировал Киеву использование спутников Starlink для наведения ударных беспилотников.

Американский миллиардер открыто обвинил ВСУ в грубом нарушении правил сервиса. По его словам, гражданская сеть никогда не предназначалась для наступательных налетов и убийства людей.

Маск напомнил, что для боевых задач у Пентагона есть отдельная закрытая система Starshield, и только власти Соединенных Штатов вправе решать, как ею управлять.