Маск назвал дефолт в США вопросом времени

США находятся на пороге великой депрессии. Американские финансовые рынки переживают не лучшие времена.Госдолг Соединенных Штатов еще в январе этого года превысил установленный законом потолок в 31,4 трлн долларов.

Влиятельный предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал дефолт в Штатах лишь вопросом времени. "Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не то, произойдет ли у нас дефолт", - сказал он.



Белый дом требует от Конгресса без всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Ранее в Минфине США заявили о рисках потери международного доверия в случае дефолта.