Маск о долларе: Эта дерьмовая валюта устроена совершенно безумно

Мультимиллиардер Илон Маск внезапно опубликовал критический пост про американский доллар. В его компетентности сложно усомниться: человек, лучше многих зарабатывающий эту валюту, наверняка все про нее знает.

Маск отмечает: "Эта дерьмовая валюта устроена совершенно безумно. Нас кто-то развел: 27 триллионов в обращении, бесконечная эмиссия, четверть всего объема напечатана за последние полгода. Третью всех долларов владеет 1 процент населения. Доллар - это смешно!".

Слова Маска между тем бьют по самому главному - по доверию к американской валюте, она пока только на этом еще держится. Но, похоже, доверие к доллару уже в дефиците даже у американских олигархов.