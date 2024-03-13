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Маск о долларе: Эта дерьмовая валюта устроена совершенно безумно
Мультимиллиардер Илон Маск внезапно опубликовал критический пост про американский доллар. В его компетентности сложно усомниться: человек, лучше многих зарабатывающий эту валюту, наверняка все про нее знает.
Маск отмечает: "Эта дерьмовая валюта устроена совершенно безумно. Нас кто-то развел: 27 триллионов в обращении, бесконечная эмиссия, четверть всего объема напечатана за последние полгода. Третью всех долларов владеет 1 процент населения. Доллар - это смешно!".
Слова Маска между тем бьют по самому главному - по доверию к американской валюте, она пока только на этом еще держится. Но, похоже, доверие к доллару уже в дефиците даже у американских олигархов.
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