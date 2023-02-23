Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта в Украине

Реакция на враждебную политику. Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента Соединенных Штатов в эскалации украинского конфликта. "Никто не разжигает его сильнее, чем Виктория Нуланд", - написал бизнесмен в своем "Твиттер". Ранее американский политик заявила, что Вашингтон выражает поддержку Киеву в его планах по нанесению ударов по объектам военного назначения в Крыму. Воинственную позицию Нуланд осудил и экс-президент США. Дональд Трамп заявил, что Нуланд пытается протолкнуть Украину в Североатлантический альянс.