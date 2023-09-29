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Маск: Американские политики заботятся об украинской границе в сто раз больше, чем о границе США
Глава компании Space Х Илон Маск после посещения границы США с Мексикой заявил, что американскую администрацию в сто раз больше волнует Украина, чем ситуация на границе их родины. Об этом
ТАСС.
Миллиардер Илон Маск приехал на границу США с Мексикой и заявил, что ситуация там становится хуже с каждым днем, политикам следует заботиться об этом, а не об украинской границе. Видео с погранперехода он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).
Видео Маск сопроводил словами: "Пошел на погранпереход Игл-Пасс, чтобы посмотреть, что происходит на самом деле". Запись набрала за пять часов более 17 млн просмотров. Также американский предприниматель сказал, что съемка ведется "в прямом эфире, без фильтров".
Маск отметил, что Соединенным Штатам нужна более масштабная иммиграционная система, которая позволит каждому трудолюбивому и честному человеку принести пользу стране, законно попасть в нее. Одновременно с этим американским властям не нужно "впускать тех, кто нарушает закон".
Миллиардер в соцсети X задался вопросом, почему так много американских политиков заботятся об украинской границе в сто раз больше, чем о границе собственной страны.
Также Маск также написал: "Больше репортажей с мест от обычных граждан изменит мир".
Как отмечало агентство Reuters, на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики сейчас наблюдается новый наплыв мигрантов, их число растет после снижения в мае на фоне ужесточения правил въезда. Складывающаяся ситуация может стать испытанием для американского лидера Джо Байдена перед президентскими выборами. Со ссылкой на данные мексиканской стороны Reuters сообщало, что в первой половине сентября на границу прибыло более чем 142 тыс. мигрантов. В приграничном городе Игл-Пасс (штат Техас) введено чрезвычайное положение.
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