Маск: Выборы готовятся фальсифицировать

К хору республиканцев, которые обвиняют Демократическую партию США в подготовке массовых фальсификаций в ходе выборов президента страны, присоединился Илон Маск. Он больше не считает конспирологией обвинения в организации вбросов в пользу Байдена. Дело в том, что накануне появились публикации в СМИ, где рассказывается, что в 49 штатах страны власти осуществляют бесконтрольную раздачу карточек избирателя нелегальным мигрантам. В настоящий момент, по самым осторожным подсчетам, в Соединенных Штатах проживает не менее 15 млн лиц, которые проникли в страну незаконно. Байден обещает им амнистию и предоставление легального статуса. Характерно, что никаких проверок гражданского статуса избирателей в ходе голосования не предусмотрено - более того, такие проверки прямо запрещены местными властями.