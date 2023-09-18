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Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию - миллиардеров связывает давняя история неприязни
Глава фонда "Открытое общество", миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", - написал предприниматель в ответ на публикацию, в которой финансиста обвиняют в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза.
По данным издания The Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища.
В августе Маск сообщил о планах подать в суд на "Открытое общество" (организация, признанная нежелательной в России), чтобы остановить подавление им свободы слова.
Миллиардеров связывает давняя история неприязни. Так, в мае глава SpaceX опубликовал пост, в котором обвинил Сороса в ненависти к человечеству и сравнил его с Магнето -антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".
Деятельность Сороса имеет негативную репутацию. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных странах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м.
Фото© AP
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