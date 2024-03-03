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Маски сброшены: NYT рассказала, что ЦРУ десятилетие формировало инфраструктуру на территории Украины
Очередная порция доказательств для тех, кто не верит в многолетнюю зависимость Киева от Запада. ЦРУ десятилетие формировало инфраструктуру на территории Украины и координировало атаки на объекты в Беларуси и России. Резонансная публикация на страницах The New York Times очевидно не является для нас сенсационной. О косвенных фактах подобной деятельности уже неоднократно рассказывали белорусские журналисты.
В данном случае нам интересны чистосердечные признания, которые посыпались на Украине. Экс-глава СБУ поспешил заявить, что это именно он вышел на связь с западными спецслужбами и пригласил их в страну сразу после госпереворота на Майдане. Андрей Сыч расскажет подробности.
Базовые непотребности ЦРУ десятилетие формировало инфраструктуру на территории Украины и координировало атаки на объекты в Беларуси и России. Резонансная публикация на страницах The New York Times очевидно не является для нас сенсационной. О косвенных фактах подобной деятельности уже неоднократно рассказывали белорусские журналисты. В данном случае нам интересны чистосердечные признания, которые посыпались в Украине. Экс глава СБУ поспешил заявить, что это именно он вышел на связь с западными спецслужбами и пригласил их в страну сразу после государственного переворота на Майдане.
Сенсационный материал в NYT про то, как иностранными нашими партнерами - спецслужбами ЦРУ, МИ-6, то есть США, Британия работали и работают в Украине для безопасности наших граждан и нашей национальной безопасности. То, что не вошло в материал то, что с 2014 года с 24 февраля 2014 года, по сути, я восстановил это партнерство с ЦРУ, МИ-6, БНД немецкими спецслужбами.
То есть маски окончательно сброшены. Тезисы о целых этажах с агентами ЦРУ в административных зданиях украинской столицы получили практические подтверждения. С 2014 года представители центрального разведывательного управления США курировали деятельность силового блока самостийной и главное незалежной державы. Вдоль российской границы на территории Украины была сформирована сеть шпионских баз. По данным The New York Times американская инфраструктура насчитывает 12 секретных объектов. Буквально к слову: статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных военных баз. Но, к сожалению, основной закон страны с 2014 года используют не по назначению, и очевидно, страниц там уже давно не хватает. Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского отряда коммандос, известного как "Отряд 2245", который в последствии действовал в интересах США.
По словам начальника ГУР (2015-2016) Валерия Кондратюка, было принято решение формировать новые подразделения. Основной упор был сделан на подготовке молодежи, специалистах, которые были рождены после 1991 года и не знают, что такое СССР, не испытывают симпатий к России. Так пытались показать ЦРУ свою лояльность и создать основу для работы с партнерами из западных служб.
ЦРУ помогало в подготовке нового поколения украинских шпионов и диверсантов, которые в дальнейшем действовали не только на территории России. В 2017 году в Беларуси с поличным был задержан полковник главного управления разведки Павел Шаройко, который работал под прикрытием журналиста. Его куратором был первый секретарь посольства Украины Игорь Скворцов. Агенты собирали информацию о военно-политической сфере. Подобных случаев уже можно перечислить минимум с десяток. О попытке ЦРУ реализовать теракт украинскими руками на аэродроме Мачулищи рассказывал Александр Лукашенко.
"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ (спецслужба США. - Прим. ред.) не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - поделился подробностями Президент Беларуси.
Украина фактически стала филиалом западных спецслужб, которому отдают на реализацию самую грязную работу в регионе. Крайне удобно особенно в случае провала операции - вся ответственность ложится на официальный Киев.
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