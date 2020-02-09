Масштаб эпидемии. Коронавирус теперь называют NCP, или новая коронавирусная пневмония

В Китае число больных превышает 37 000. При этом инфекция унесла жизни свыше 800 человек. Среди них - двое иностранцев.





NCP, или новая коронавирусная пневмония

Властями Поднебесной уже представлено временное официальное название нового заболевания, которое до сих пор именовали как коронавирус. По сообщениям Госкомитета по здравоохранению Китая, отныне его следует называть NCP, или новая коронавирусная пневмония.

Новая коронавирусная пневмония обнаружена еще у пяти граждан Великобритании: во французских Альпах они контактировали с британцем, недавно вернувшимся из Сингапура.

Еще три человека в эти выходные заразились NCP на круизном лайнере. В результате общее количество подтвержденных случаев на борту достигло 64. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии. На лайнере в порту Йокогама на двухнедельном карантине остаются более 3 000 пассажиров. Пока неясно, были ли они заражены.

7 февраля скончался офтальмолог из Ухани Ли Вэньлян.

Он и семь его коллег первыми пытались предупредить медиков о коронавирусе. Это было еще в конце декабря. В итоге Ли Вэньлян заразился сам, помогая людям. Сначала ему не верили, обвиняя в распространении фейков и угрожая чуть ли не тюрьмой. Теперь властями проводится расследование. В Китае хотят понять, почему в прошлом году к словам врача так и не прислушались. Те, кто знал Ли Вэньляна, говорят, что его жизнь стала уроком человечности для всех.

Алкоголь и антибиотики не помогают, а получать посылки из Китая абсолютно безопасно.

о новой коронавирусной пневмонии. В организации рассказали и о том, что отныне будут сотрудничать с известными блогерами на "Ютубе" и в "Инстаграме", чтобы те периодически сообщали всем своим подписчикам исключительно проверенные факты.