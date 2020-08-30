Масштабная акция протеста в Берлине переросла в стычки с полицией

Протесты против коронавирусных мер прокатились по Европе. Накануне в Берлине собрался один из самых массовых митингов за последние 15 лет. По подсчетам, в акции участвовали 38 тысяч человек. Часть демонстрантов была настроена агрессивно. Некоторые даже попытались штурмовать Рейхстаг. Стабилизировать толпу была призвана полиция, которой пришлось применить газовые баллончики. За день задержано около трех сотен протестующих.



Сотни человек собрались и в Париже. Демонстранты также выступают против ограничительных мер. В частности, они требуют отменить обязательное ношение масок. Митингующие обвиняют правительство в установлении "санитарной диктатуры". К слову, правоохранители сочли сборище несанкционированным. В результате более 100 человек были оштрафованы.



