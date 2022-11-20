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Масштабная акция протеста вспыхнула в Париже

Торжество насилия на улицах Парижа. В столице Франции вспыхнула масштабная демонстрация, приуроченнаяк четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов".

На фоне высокой инфляции в стране протестующие требовали повышения зарплат и снижения цен на товары первой необходимости. Мирный митинг стремительно перерос в столкновения манифестантов с полицией. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Разгоняли акцию "по всем канонам демократии".

Протестующие до последнего требовали социальной и налоговой справедливости. Не обошлось без задержаний.

Фото:pixabay.com

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