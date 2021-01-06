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Масштабная вакцинация продолжается в России

Там от коронавируса привились уже свыше одного миллиона человек. Заявки на приобретение одного миллиарда 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" поступили уже более чем из 50 стран.

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